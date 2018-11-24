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聞與張馨月「好事近」 林峯反問：邊個講？

2018-11-24 列印
■林峯坦言近期過得很快活，所以心廣體胖。
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　　林峯前晚出席電影《P風暴》煞科宴，自稱肥了，問他是否拍拖吃多了？他笑言工作之餘，生活上都好好，多了時間陪家人和身邊人。雖然他未肯承認和張馨月拍拖，但提起對方即一臉甜笑。談到張馨月早前在社交網站，分享在他的豪宅屋苑泳池游水相片「宣示主權」，林峯笑道：「工作以外嘅事，唔想講太多（幾時帶女友出來？）私人事唔講喇。（有指你們『好事近』？）邊個講？（有指前女友吳千語想同你翻撻？）多謝大家關心！」

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