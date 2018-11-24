  • 2018年11月24日 星期六
  • 21º
  • 73%
熱門： 切腹自殘粉塵爆炸鍾士元金巴陳凱琳陀B

日報新聞 > 娛樂

梁詠琪呻被彭浩翔「搵笨」

2018-11-24 列印
■彭浩翔開香檳時濺到GiGi，伊人不示弱要還擊！
Previous Next

　　梁詠琪（GiGi）、陳靜（DaDa）和謝賢（四哥）等，前晚出席由彭浩翔監製及執導的賀歲片《恭喜八婆》煞科宴。

　　原本只是客串彭浩翔前度女友的GiGi笑稱被他「搵笨」，原定拍4組戲加碼到7組，變相拍了半部戲，儼如「女一」，但只收「友情價」，下次再接拍他的電影要收雙倍酬勞作補償。GiGi笑指「預咗冇仇報」，但拍攝時相當開心，煞科亦有點不捨得。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd