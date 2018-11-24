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南柱赫金多美膺青龍新人獎

2018-11-24 列印
■南柱赫憑《安市城》捧獎。
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　　韓國影壇年度頒獎禮《第39屆青龍獎》昨日在首爾舉行，紅地氈上星光熠熠，朴寶英、韓智敏、朱智勳、劉亞仁、李聖旻等現身。EXO成員D.O和金所炫負責頒發男新人獎，並由南柱赫憑《安市城》奪得；金多美則憑《魔女》奪女新人獎。至於在港大受歡迎、由河正宇和朱智勳主演的《與神同行2︰終極審判》獲頒最高票房獎，並由導演金容華上台領獎。

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