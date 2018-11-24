  • 2018年11月24日 星期六
  • 21º
  • 73%
熱門： 切腹自殘粉塵爆炸鍾士元金巴陳凱琳陀B

日報新聞 > 娛樂

吳雨霏親子旅行溫馨授母乳

2018-11-24 列印
■Kary餵囝囝飲奶，十分溫馨。
■Kary母子開開心心去旅行！
Previous Next

　　吳雨霏（Kary）昨日在社交網限時動態，分享於哺乳室溫馨餵囝囝Asher母乳的照片，她以英文寫道，「同小朋友去旅行，雖然會比以前攰都好值得」，她亦認為，建立母子心靈連繫很重要！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd