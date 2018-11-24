﻿返兩校再加補習班 諸葛紫岐帶「學霸囝」鬆一鬆

名媛諸葛紫岐（Marie），開娛樂公司又密謀搞生意，平日仲堅持親自湊4歲半寶貝仔薛華韜（Arthur）返學放學，唔怪得佢食極唔肥啦！今年，星級媽咪安排兒子同時入讀上、下午兩間幼稚園K2班，努力培育資優囝囝。日前下午，小王子返完全日學再上補習班，Marie傍晚時份喺銅鑼灣接仔後，就帶寶寶去利園鬆一鬆。買完朱古力、鞋仔、仲有盒名牌玩具車任玩，小韜韜笑得好開心，跳跳紮拖實媽咪走人。



日前，甜美人妻Marie和丈夫薛嘉麟恩愛出席活動時，Marie怨丈夫少時間陪自己，坦言囝囝第一，丈夫第二，其後又甜絲絲謂老公可能排第三、第四，似暗示努力為薛家開枝散葉，恨為寶貝仔Arthur追番個細佬妹；而二少聞言表示要帶愛妻環遊世界補數。



日前傍晚，黑超Marie帶埋兩外傭去銅鑼灣接讀完補習班嘅兒子。下周三（28日）5歲嘅小韜韜快高長大，無見一排又高咗，身形似足媽咪高高瘦瘦，而可愛樣子就遺傳自daddy，兩父子餅印一樣。她們一行四人先去利園1期揀朱古力，有個「甜品控」媽咪，兒子平日同樣愛食雪糕和朱古力。星媽試咗幾款朱古力，又烏低身餵小王子食，小韜韜連食兩粒，滿足笑笑。



5歲仔 快高長大



買完一袋朱古力，Marie拖仔行返商場2期，帶寶貝仔買鞋仔。見「開明星媽」坐下，任由兒子自己揀，未幾，小韜韜揀了對短靴仔，試啱size又爽手買下。最後，兩母子行經超級跑車旗下嘅玩具店，皇帝仔睇見架紅色辣跑玩具車仔雙眼發光，嗲嗲豬叫媽咪買買，廿四孝媽咪又心軟，拖阿仔入店隨便揀，最終買咗一盒有4架玩具車連車場嘅模型，O氹到小韜韜勁興奮，馬上向媽咪say thank you又錫錫，可愛到暈。



採訪 : 梁志明