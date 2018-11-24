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﻿乖仔決定

2018-11-24 列印
■Marie月前早上帶兒子去銅鑼灣幼稚園返K2班。
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  9月開學時，Marie被影到早上帶兒子返完銅鑼灣幼稚園後，下午就到北角嘅國際學校上課。其後佢表示兒子每日返學都好開心，返兩間學校亦是兒子嘅決定，因乖仔喜歡新嘗試，並否認係「怪獸家長」。
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