立體照片顯輪廓 ﻿李亞男﻿﻿腹中B女貌似祖藍﻿

王祖藍昨日分享太太李亞男腹中BB女的「立體超聲波」相片，可見BB女的樣貌輪廓和祖藍甚似。另外，吳日言昨日亦報喜，經歷12小時陣痛及克服BB臍帶纏頸問題，終順利誕下愛女Bea，母女平安！本報記者



王祖藍早前與太太李亞男宣佈「造人」成功，亞男的預產期為12月。昨日是亞男34歲生日，祖藍上載她腹中BB女的立體超聲波照片，兩夫妻亦擺出BB女的甫士甚 溫馨。從該幅相片可見，BB女的樣貌輪廓頗清晰，不少網民均指BB女的樣貌「比較像爸爸」和「鼻子像爸爸」，紛讚歎祖藍「基因強勁」！



吳日言順產千金



另外，吳日言昨日透露，早前順產誕下女兒Bea，她克服了妊娠糖尿、Bea在腹中臍帶纏頸等難關，聽從醫生指示下，入產房經歷12小時陣痛，只靠聞「笑氣」鎮痛及老公在旁支持，終順利誕下Bea！



