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WINNER晒肌示愛冧爆港迷

2018-11-26 列印
■WINNER前晚在港開騷晒冧功。
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　　韓國男團WINNER前晚在亞博館舉行巡唱《WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR》，成員姜昇潤、李昇勳、 宋旻浩及金秦禹日前率先被粉絲在尖沙咀捕獲，他們在演唱會上主動大讚香港美食很好味。

　　在個人表演環節，宋旻浩專登拉開西裝外套騷腹肌，令在場粉絲尖叫。姜昇潤則大晒他苦練的國語歌《不能說的秘密》，唱畢更除去身上外套大騷強勁手臂，又說：「第一次唱中文歌，這首是我喜歡的歌。」四子在演唱會上大派心心，又不時以廣東話講「我愛你」，宋旻浩問：「香港有冇掛住我？真的？我好掛住你哋！」

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