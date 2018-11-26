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陳志雲王喜心思思想整容

2018-11-26 列印
■陳志雲（右）及王喜昨日齊宣傳舞台劇和電視節目。
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　　陳志雲和王喜昨日聯手為舞台劇《主席萬歲萬萬歲》和香港開電視節目《志雲拆局》造勢，齊齊接受傳媒訪問。陳志雲指《拆局》將添食兩集，該節目其中一集會以整容為主題，嘉賓之一的整容醫生，並會大爆圈中人誰有整容，並會為沒整容卻被屈的藝人平反！

　　陳志雲亦笑言有意整容，「我好想整個鼻，因為又橫又闊，似獅子鼻，問過一位韓國整容醫生，佢話我要整就好大工程，因為我個鼻生得好衰，整完一定有痕，要搽粉遮蓋，後來就放棄念頭。但我下個月就60歲，應該早整早享受，最重要有贊助，到時會全程直播！」王喜就笑言，皮膚鬆弛令他變雙眼皮，想整回單眼皮呢！

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