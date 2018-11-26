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劉浩龍變髮化身搞笑「暴走族」

2018-11-26 列印
■劉浩龍戴「飛機頭」假髮挑戰狂風！
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　　劉浩龍近來頻有新搞作宣傳新歌《阿龍理髮》，最近更戴上「飛機頭」假髮化身「暴走族」，在街頭玩足四個「狂風VS假髮」挑戰，吸引不少途人駐足圍觀。

　　雖然飛車是暴走族的標誌，不過劉浩龍決定改為玩踩單車，事前更做出多款搞怪熱身動作，又索性將測風儀插在飛機頭上，由於現場的風力高達時速18公里，測風儀也被吹倒，但他的「飛機頭」依然十分堅挺，令人惹笑；完成四個挑戰後，師兄也大呼好玩呢！

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