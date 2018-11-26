﻿神話香港騷賀出道20年 烔完晒麒麟臂全場尖叫

今年是韓國元祖級男團「神話」出道20周年，六位成員前晚在亞博館舉行20周年演唱會，大唱多年來的作品，與香港粉絲一起慶祝。成員Eric、Andy、李玟雨、申彗星、金烔完和JunJin，齊以全紅色西裝站在高台出場，並唱出《All your dreams》打頭陣。



神話以韓語與粉絲溝通，間中加添廣東話，包括「唔該、唔該」和「好掛住你哋！」冧爆粉絲。六子除「出口術」外，也大晒健碩身材，烔完整晚不時大騷其麒麟臂，引來全場粉絲尖叫！申彗星不讓他專美，後來亦脫去外套晒手臂。早前39歲生日的烔完，在韓國計算年齡的方法已算是40歲，他用英語表示：「我早前已經40歲生日，很傷心呀！」其餘成員亦表示年紀大了！至安哥時，神話再唱足三首歌，烔完用國話說：「謝謝大家！」申彗星則以廣東話講：「你哋係最好㗎！」又趕上韓國熱潮戴上兔仔帽賣萌，全場玩足三個多小時才盡興而回。