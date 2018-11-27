《鋒味》玩轉俄羅斯 霆鋒被林依晨唇印嚇親

謝霆鋒在俄羅斯聖彼得堡拍攝的新一輯《鋒味》邀得台灣偶像劇女王林依晨任嘉賓。團隊先安排依晨扮成餐廳侍應，拿著有唇印的咖啡遞給霆鋒，令他大為愕然，但霆鋒好手拆穿驚喜，令依晨大呼冇癮！二人試完俄羅斯美食後，又暢遊跳蚤市場及書店，最後更走進當地人家中大鬥廚藝。霆鋒以俄羅斯雞尾酒炮製「鋒味牛肋骨」；依晨亦不甘示弱，煮出中西合璧的「炸醬薯蓉」。二人更邊煮邊談天，霆鋒自爆當初烹飪是為了改善跟父母的關係，「我以前是個宅男，說話很少也很自閉，接觸烹飪之後，自己和身邊人的溝通、和父母的溝通愈來愈多，也愈來愈親密，跟父母多了一個平台去溝通。」



