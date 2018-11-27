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一個月奪七大獎 盧冠廷感激太太

2018-11-27 列印
■盧冠廷已獲得多個大獎，今年大豐收！
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　　盧冠廷（LoLo）在短短一個月內，先後獲頒「CASH音樂成就大獎2018」、全球華語金曲獎的「鑽石金針獎」等7大音樂殊榮。

　　LoLo表示：「多謝大家！做咗音樂咁多年，終於都有回報。我有讀寫障礙，好彩搵到音樂，最要多謝唔係自己，而係團隊的幫助，幾十年來有好多人幫過我，令到我可以更上一層樓！」LoLo筆下有無數到現在仍流行的經典金曲，當中有LoLo創作、歷久彌新的旋律，太太唐書琛填的歌詞亦功不可沒，LoLo特別感激多年陪伴在旁的太太：「無唐書琛，係無盧冠廷！」

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