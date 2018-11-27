宣佈與Andi加國註冊 19歲卓林晒婚書：愛情比血緣更重要

吳綺莉的19歲女兒吳卓林，昨日透過社交網宣佈與31歲的網紅女友Andi，月初已在加拿大結婚；卓林撰文表示愛會勝過一切，婚後也會在港定居。吳綺莉昨被大批傳媒追訪，她拒談一切有關卓林結婚及財困傳聞，又表示和女兒永遠都是最好的朋友，目前各自專注事業。



現年19歲的吳卓林，今年4月跟網絡紅人女友Andi出走加拿大，兩人一度在社交網拍片求助，訴說無家可歸外，卓林更自揭患創傷後壓力症候群，希望尋求協助。隨後未再見兩人影蹤，至8月初有網民發現卓林在多倫多拉着裝滿雜物的購物車，一度瘋傳她要拾荒為生，後經其他網民代為平反，指卓林只是到超市購物。



卓林Andi擬留港定居



卓林和Andi愛得黐纏，其後開設多媒體創作工作室，近日傳出因財困而返港。卓林昨日突然在社交網貼出與Andi的親吻照，更大晒兩人在加國的結婚證書，宣告兩人於本月8日已在當地結婚。照片可見，卓林的無名指戴上婚戒，Andi則戴上白色頭紗，卓林以英文寫道「沒甚麼比找到真愛更重要……有家人陪伴、永不感到孤單的就是一個家，愛情比血緣更重要。」她又說因為愛所以回到香港，表示婚後會在港定居。Andi亦在社交網上載和卓林的合照，及她們在證婚人面前宣讀誓詞的短片，只見她感動落淚，與卓林交換婚戒後，兩人相視而笑兼擁抱。



吳綺莉：為何不祝福？



卓林婚訊曝光後，大批傳媒在吳綺莉寓所外守候，她下午3時許回家時，拒談一切有關卓林結婚及盛傳財困的問題，只說想專注工作；吳綺莉說：「我前日見過女兒。（祝福她？）每個人都想別人好，為何不祝福人呢？（對同性婚姻有何看法？）我有很多朋友都同性婚姻，無甚看法。（接受了？）沒有說接不接受，每件事都順其自然。」



吳綺莉指卓林已大個女，女兒和自己各有工作，目前只希望專注事業；她續表示和卓林永遠都是最好的朋友，至於女兒會否回家居住，吳綺莉稱順其自然並匆匆上樓。另外，吳綺莉昨日上載和一名男子用膳的照片，並寫道：「感謝生活給了這麼多經歷，讓我可以將影視作品中的角色演繹得更豐富」。



本報記者