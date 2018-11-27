群星拱照阿B演唱會尾場 偉仔開金口「踢館」唱飲歌

鍾鎮濤（B哥）一連兩場《故事繼續》演唱會前晚圓滿落幕，台上台下依然星光熠熠，眾「217」好友成員包括：梁朝偉和劉嘉玲夫婦、杜德偉夫婦、曾志偉等齊捧場；梁家輝和杜德偉更分別化身成搖滾樂隊QUEEN的已故主音Freddie Mercury和大衛寶兒上台任表演嘉賓。



B哥演唱偉仔的名曲《你是如此難以忘記》前，特別向台下說：「其實係佢（偉仔）今晚嚟踢館！」又叫偉仔領唱，台上台下一起大合照，不過偉仔非常怕醜而婉拒，由身旁的嘉玲代唱幾句，而偉仔不用揸咪下，也跟着志偉合唱。其後譚詠麟（阿倫）與溫拿成員現身時，他笑指梁家輝前一晚扭親腳未知會否再上台；語畢家輝應聲登場，並聯同杜德偉和溫拿一起合唱，氣氛熱烈。另外，嘉玲昨日在社交網上載家輝和偉仔兩大影帝的合照，家輝還依偎在偉仔的胸膛攬實他，不過偉仔卻面容腼腆，相當搞笑！