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《水行俠》倫敦首映禮 安柏赫特被嘲似戴泳帽

2018-11-28 列印
　　DC電影新作《水行俠》前日在倫敦舉行首映，主演的大隻猛男Jason Momoa、尊尼特普前妻安柏赫特、龍格爾及導演溫子仁等均有出席。安柏的一身綠色晚裝最搶鏡，除了中門大開外，她更戴上似足泳帽的同色帽，其打扮被網友取笑，笑她似戴了阿婆頂帽。安柏又大晒背部的新紋身，新紋身來自智利詩人聶魯達的詩句。

　　Jason則帶同他的武器三叉㦸到場，一眾演員在台上大合照時，齊做出兇猛的表情，Jason更舉中指！

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