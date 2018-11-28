  • 2018年11月28日 星期三
  • 20º
  • 96%
熱門： 偷拍女同事凱詩美容心怡幼稚園總監基因改造嬰兒洞察號

日報新聞 > 娛樂

中谷美紀嫁德國音樂家

2018-11-28 列印
■中谷美紀宣佈與拍拖兩年的德國籍中提琴家結婚。 網上圖片
Previous Next

　　日本女星中谷美紀昨公開親筆信，宣佈與拍拖兩年的維也納國立劇場管弦樂團德國籍中提琴演奏家Thilo Fechner結婚。她在官網提到與男方相識的經過，指是一個眾多不可思議的偶然所交織出的故事，「我們在2016年的秋天相遇，一路培養着信賴關係。」

　　中谷又指被Thilo吸引的原因是他將其他人的幸福置於自己的快樂與利益之上，婚後她會移居奧地利，但如果遇到想演繹的角色時，仍會珍惜機會，返回日本。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd