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姚子羚拒信舊愛撻着湯洛雯

2018-11-28 列印
■胡定欣、姚子羚、蕭正楠和曹永廉去旅行笑料百出。
■大會安排蛋糕補祝子羚生日，定欣更送吻。
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　　胡定欣、姚子羚、蕭正楠和曹永廉昨日出席《兄弟姊妹去旅行》記者會，大會送上蛋糕補祝子羚生日。定欣踢爆拍攝時子羚狂講有味笑話，程度比阿廉更甚，相當「Salty」！

　　子羚直認講笑要睇對手，笑言想跟「性博士」馮盈盈一齊主持節目。子羚又謂，相信被攝下「貼身照」的舊愛鄭子邦跟湯洛雯並非拍拖，並說三人均是好朋友。談到阿蕭在台上要求咀定欣，他笑指見定欣「太Dry」才要滋潤她，又踢爆阿廉從小視子羚是幻想對象，能跟她一起浸浴缸已滿足，阿廉即笑說：「我細細個就鍾意『表哥』（子羚被網民惡搞改圖的外號 ）㗎啦！」談到好友鄭嘉穎將做爹哋，阿廉笑言不排除他是奉子成婚！

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