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38歲董敏莉生日開刀誕女

2018-11-28 列印
■Monie稱自己和愛女出生時的體重巧合地一樣！
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　　董敏莉（Monie）前日（26日）38歲生日，同日榮升媽咪，開刀誕下重7.2磅女兒，她透露老公在產房陪產，一起迎接新生命來臨，並謂：「我專登揀自己生日嗰日開刀，方便以後一齊慶祝，點知囡囡同我同月同日同磅數出世，真係緣份！我哋一早已經幫囡囡改好名，中文名叫子子，英文叫Martha。成個過程都好順利，初時都會餵人奶，希望給BB最好營養。」

　　Monie指生產過程驚險，「因肌瘤阻住產道，醫生一早經已話要開刀，無得順產。不過醫生都講明有危險性，驚失血過多，有二千分之一機會要切除子宮，最終醫生盡力幫我止血，大小平安。不過醫生話個肌瘤都幾大，可能半年之後要做手術切除。」

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