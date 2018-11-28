懷孕逾三個月 情緒起伏大 陳凱琳陀B變喊包 讚鄭嘉穎更體貼

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）今年八月於峇里舉行婚禮，早前兩人在社交網上報喜，透露Grace已懷孕，兩夫妻昨日分別出席不同活動，將為人父的嘉穎勁開心；Grace昨日穿的上衣有立體玫瑰花裝飾遮蓋腹部位置，她亦避談是否「奉子成婚」，只強調有喜逾三個月，又自爆情緒起伏很大，變了喊包！本報記者



陳凱琳（Grace）和陳慧琳（Kelly）昨日齊出席公開活動，日前宣佈有喜的Grace穿上四吋高跟鞋配白色露肩連身褲，身形仍然纖瘦，她的上衣正面有立體玫瑰花，遮掩了微隆的腹部。



拒談是否「奉子成婚」



Grace透露懷孕心情既興奮又緊張，情緒起伏很大，要想辧法減壓。問到結婚時是否已「雙喜臨門」？她未有正面回應，只說現時穩定陀B，已懷孕逾三個月，其他不講了。提到黃智賢指鄭嘉穎陪Grace照超聲波時，睇錯臍帶大叫「嘩！好大條！」Grace聞言不好意思的表示，當時已望一望老公，示意不要講，但老公覺得很有趣說不怕；Grace直認已知BB性別及預產期，暫不想透露，只稱會在香港生產。



Grace表示現在情緒波動很大，連睇卡通片有少少感動位都會喊；老公就很冷靜，還提她要記着喊的感覺留待將來演戲時可派用場。笑指嘉穎現把她當「女王」般照顧？Grace笑道：「之前是公主，現在他更加細心和體貼，我就未去到太野蠻，唔會凌晨兩、三點叫佢買嘢食，因怕生完之後要還！」



嘉穎：開心過中六合彩



Grace又透露，以前嗜甜，現轉為喜歡鹹和中國菜。談到上圍將升Cup，Grace坦言外出時覺得被人留意腰和胸部，「已開始見肚，可能我偏瘦，一有肚腩就會很顯眼，加上個肚好硬淨，感覺好得意。」暫停拍劇的Grace又說，趁仍獲准坐飛機，下月有意陪嘉穎出埠開工。Grace亦透露，昨與Kelly是首次見面，又指拍拖初期，嘉穎常把她叫錯做陳慧琳！



另外，嘉穎昨日出席新片《葉問外傳：張天志》宣傳活動時提到將為人父，他說：「開心過拎獎、六合彩！好難形容心情，呢種喜悅係筆墨難以形容。太太話唔好講咁多BB嘅嘢，有乜嘢問番佢。我哋全家上下，佢父母同我媽媽都緊張到不得了！」嘉穎說：「第一次睇BB個樣、睇超聲波係好難忘的經歷。（BB性別）問我老婆啦！（請假陪太太？）預產期一定會陪住，只可以講BB屬豬。（屬豬同你好夾？）咁蠢呀？」