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黎明何超瓊齊撐公益金 嘉玲唔恨聽偉仔唱情歌

2018-11-28 列印
■劉嘉玲以黑色喱士長裙現身，性感又高貴。
■徐子淇與丈夫李家誠恩愛出席。
■黎明是公益金名譽副會長。
■何超瓊亮相晚宴支持公益金。
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  公益金50周年晚宴昨晚於灣仔會展舉行，城中名人紅星均有到場支持，包括黎明、李家誠與太太徐子淇、何超瓊及劉嘉玲等。黎明以名譽副會長身份到場，讓傳媒拍照後，其助手以趕時間為由稱黎明未能接受訪問。

  劉嘉玲身穿黑色喱士長裙亮相，談到無線深夜重播她有份演的劇集《義不容情》引起追劇潮，嘉玲說：「以前TVB啲劇，真係唔錯。」她強調當年拍這部劇時太忙，沒有好好去演，「TVB冇一套劇有我最鍾意嘅角色，因為年紀太細，到我真正開竅，係我拍電影嘅時候。」談到與老公梁朝偉日前齊欣賞鍾鎮濤演唱會，偉仔被力邀開金口唱歌，嘉玲笑言：「佢一唱歌就會緊張，（偉仔有冇對你唱情歌？）冇冇冇！（想唔想偉仔唱？）唔使喇！我哋O依家昇華咗。」
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