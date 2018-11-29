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為圓兒子生日願望 諸葛紫岐努力造人

2018-11-29 列印
■小韜韜開心得不停跟恐龍合照。
■諸葛紫岐與丈夫薛嘉麟陪兒子切蛋糕。
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　　諸葛紫岐（Marie）和薛嘉麟對寶貝囝囝薛華韜（Arthur）疼愛有加，為了迎接愛兒昨日的5歲生辰，她日前特別安排以恐龍為題的生日派對，更特別訂製與小韜韜同等高度的巨型恐龍生日蛋糕，令兒子驚喜萬分！

　　Marie表示：「Arthur從小就喜歡恐龍，所以安排咗呢個恐龍生日派對，正日就會一家人食飯慶祝。」問兒子有甚麼生日願望時？她笑言：「佢話想快啲有細佬妹，仲話鍾意細佬多啲，因為自己嘅玩具啱男仔，可以同細佬一齊玩。（會唔會完成兒子心願？）都會，所以明年會努力，最緊要小朋友開心！」

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