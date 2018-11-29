  • 2018年11月29日 星期四
  • 23º
  • 63%
熱門： 居屋攪珠免費搭電車環聯信貸報告基因改造嬰兒資料外洩

日報新聞 > 娛樂

與男友車廂癡纏斷正 林秀怡：只係輕吻

2018-11-29 列印
■林秀怡稱不介意被揭拍拖。
■眾演員落力為《是咁的》拉票！
Previous Next

　　TVB劇集《是咁的，法官閣下》一眾演員昨日在中環街頭進行宣傳活動，黃智賢和王君馨等落力拉票，希望在台慶頒獎禮奪「最佳劇集」獎。談到視后獎，王君馨表示抱平常心面對。

林秀怡被《東周刊》報道揭露與公司助導拍拖，她承認道：「係啊！已經拍拖兩年，佢已經升咗做導演，好嘢！」她表示不介意被揭拍拖，反而高興多了人認識她，只是男友不太習慣，「佢話自己樣衰，我話佢喺我心目中都係咁靚仔。」她更透露希望跟男友30歲前結婚。提到報道指他們「車震」，她說：「梗係唔係，只係輕吻。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd