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白百何前夫陳羽凡涉吸毒被捕

2018-11-29 列印
■白百何未回應前夫陳羽凡涉吸毒被捕事件。 資料圖片
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　　內地女星白百何的前夫、組合「羽泉」成員陳羽凡，昨晚被爆涉吸毒被北京公安刑事拘留，其經紀人公司就事件發表道歉信。

　　據傳媒報道，北京公安局石景山分局接獲舉報後，前日於市內某社區抓獲涉毒的陳羽凡及其同居何姓女友，現場起出冰毒7.96克及大麻2.14克。經尿液測試後，陳對冰毒及大麻呈陽性反應，並以涉吸毒及非法持有毒品，與同涉吸毒的女友均被行政拘留。白百何在本版截稿前未有回應有關事件。原定下月25日在北京舉行的「羽泉」演唱會，主辦方宣佈因「藝人個人原因」而取消。

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