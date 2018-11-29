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毛姐夫妻飯後愛做運動

2018-11-29 列印
■毛舜筠指每年都想參加單車馬拉松，但都抽不出時間。
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　　毛舜筠昨日出席《維持健靈慈善單車馬拉松》記者會，毛姐透露有段時間瘋狂愛上踩單車，每晚飯後與老公由沙田踩到大埔滘，維持了一年時間。不過之後她轉玩瑜伽及跳舞，現時搬遠可以玩行山，她與老公喜歡飯後做運動，笑言因為年紀大做運動有助減肚腩。

　　問女兒會否一齊行山？她指女兒以前比較懶，現時變得積極做gym及踩單車，覺得他們行山濕濕碎。毛姐說一家人甚少一齊做運動，不過很鍾意結伴去旅行，聖誕會與家人去京都遊玩。

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