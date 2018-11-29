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Eason興奮晒與施丹合照

2018-11-29 列印
■Eason開心的與施丹合照，又大讚他是最偉大球員。 網上圖片
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　　陳奕迅（Eason）前晚在社交網狂晒與前法國球星施丹的集郵照，一連五張，而Eason表情愈來愈興奮，最後一張笑到「四萬」兼舉手指公，引得大批網民妒忌，包括圈中球迷李克勤，直言Eason是「lucky man」，再加送英文縮寫「OMG」來形容內心激動。

　　應邀到上海出席品牌活動的Eason留言大讚施丹，「雖然相處嘅時間好短，但透過佢嘅言行舉止，感受到佢嘅內涵，果然係我心目中最偉大嘅足球員。」

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