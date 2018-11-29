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﻿得天獨厚

2018-11-29 列印
9月頭初孕 ■Moka出席友人生日會時，軟料連身裙下腹部微隆。
10月31日成功遮肚 ■萬聖節化身兔女郎，手腳纖幼。
11月下旬肚腩仔 ■日前，城嫂湊女去主題公園玩，粉紅色裙下現「小肚腩」。
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  身材的骰嘅Moka，去年首度懷孕時，得天獨厚肥少少肚唔肥身，今胎亦唔例外，9月時剛傳出陀B喜訊，Moka自揭體重只有39.1K（約86磅），其後萬聖節化身兔女郎，都唔覺凸肚。
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