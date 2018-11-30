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曾樂彤擘腿撐處女EP

2018-11-30 列印
■曾樂彤擺出Chok樣擘腿甫士。
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　　今年出道的英皇新人曾樂彤由原來的「YouTuber」轉變成歌手，剛推出的首張EP唱片以《#meme》命名，除了說明曾樂彤打從一開始是在網絡上引起關注外，還暗喻她做YouTuber外唔止得一個面向，唱片宣傳相片亦展示她擘腿、跳脫、嚴肅、無厘頭的造型，亦不惜瞓晒身擺甫士。

　　在硬體唱碟市場不斷萎縮下，獲公司出資出碟，曾樂彤心存感恩，亦算是自己今年的小總結，她說：「今年公司响我身上投資唔少，希望之後幫公司賺返多啲呀！」

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