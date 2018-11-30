早排，年到半百嘅美魔男黃翊在九展舉行處男個唱有群星力撐，除有舊愛黃寶欣上台助陣，連一齊拍過無線劇嘅李克勤都上台合唱，演出好成功。其妻早前因腎病暈倒，留院個多月後，日前亦已出院，月中牛一嘅黃翊話一家齊齊整整就係最佳生日禮物。
日前下午，黃翊獨自現身ifc，見佢在平民時裝店睇衫，匆匆兜咗個圈就行去超市嘅麵包舖買包醫肚。買完即刻大啖咬兩啖，似乎成日無嘢落肚喎！快食之後，再搭(車立)去取車開工，復出幕前無耐，為賺多啲錢養家，無得停呀！
蝸居難覓，新一期五二折居屋反應熱烈，平均五十九名申請者爭一個單位，成為本港史上最難抽中的居屋。房委會昨天抽籤，首十個中籤號碼依次為38、70、29、34、01、86、91、17、72和18，估計首兩個...
2018-11-30
現年九十五歲的台灣的前總統李登輝，昨早在住所跌倒，頭部受傷送院治理，送院時意識清醒。李登輝基金會秘書長王燕軍表示，為安全起見，需至少住院三天觀察。 李登輝基金會秘書長王燕軍昨下午一時半，在台北榮總召開記者會表示，李登輝於昨日早上約十一時半在起居室看電視，起身移往臥室時跌倒，頭部右眼上方有撞到地面，初步了解鼻腔出血已止住，目前仍在病房監控觀察，預定昨日下午六時要再度進行電腦斷層、血管出血等檢查。並轉述李登輝，多謝大家的關心，造成大家不便。 王燕軍又表示，李登輝目前意識非常清楚，其夫人曾文惠女士在旁陪伴，一同等待昨日下午六點進行電腦斷層等檢查，總統蔡英文也有致電詢問狀況，感謝...
2018-11-30
日前蘇軾唯一確認真跡《木石圖》在香港佳士得拍賣行以四億六千三百六十萬港幣天價被中國競拍者拍得，創下中國古畫最高價紀錄。佳士得拍賣行的專家於今年初在日本找到此畫，畫作上有劉良佐、米芾、俞希魯和郭淐四人的題跋，但外界也有人對於畫作真偽仍有爭議。 蘇軾傳世至今的畫作可謂鳳毛麟角，除了現藏於中國美術館的《瀟湘竹石圖》，便是流落海外的《枯木怪石圖》，也就是《木石圖》。而《木石圖》是中國美術史唯一能夠確定的蘇軾真跡，畫上還有米芾等人的題詩。 北洋時期，《枯木怪石圖》與《瀟湘竹石圖》皆為「風雨樓」所藏。曾做過吳佩孚秘書長的白堅夫當時買下了這兩幅畫作。一九八四年春，國家文物局組織謝稚柳、啟...
2018-11-30
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，美聯高級分區營業經理劉寶琪表示，馬灣珀麗灣12座低層A室，面積807方呎，三房套房連儲物房間隔，望海景，原叫價1100萬，減價至950萬易手，呎價11772元。...
2018-11-30
美國聯儲局主席鮑威爾對貨幣政策立場「轉軚」，市場解讀為美國明年或暫停加息，帶挈中港股市高開。市場繼續關注美元、油價表現，以及全球經濟增長放緩等宏觀經濟方面的阻力，同時等待美國聯儲局稍後公佈的上次議息會...
2018-11-30
近況稍見起色的卡迪夫城今晚英超主場迎戰正陷低潮的狼隊，傷瘉復出的前鋒丹尼禾特肩負屠狼重任，誓領軍在地頭奏捷以勝利作為周六便告七十歲大壽的領隊禾諾克之生日禮物。（Now621台周六凌晨4:00直播） 卡迪夫城上輪英超作客0:1不敵愛華頓，聯賽近五戰二勝三負，與季初六連敗時相比近況已有改進，英超主場近三輪更取得兩勝一負，今仗地頭出擊有取分本錢。 丹尼禾特復出搏殺 領隊禾諾克寄望膝傷初瘉在上仗復出踢了五分鐘的前鋒丹尼禾特領軍取勝：「我沒想過首席射手會是卡林柏達臣，丹尼禾特已復出，狀態正在提升，只要保持近期防守水準成績定有改善。」 對手狼隊踏入十月尾成績大跌，上仗0:2不敵...
2018-11-30
冬天夜歸，總想吃頓熱飯暖身，有家電品牌將商用暖碟機改良，製成可解凍、預熱餐具及為餸菜保溫的實用暖碟櫃！文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2773 2828 溫度時間可調校 天氣開始轉涼，偉大的母親除了...
2018-11-30
城中名人紅星熱捧的最強人氣「隨變．火鍋」雞煲、燒烤、乾鍋系列銅鑼灣店，前晚隆重舉行開張慶典，天大面子邀得何柱國、向華強伉儷及黃柏高（Paco）等擔任剪綵嘉賓。該店位於銅鑼灣心臟地段、登龍街V Poin...
2018-11-30
存有五百四十多萬市民信貸報告的環聯，被揭有洩漏風險，第三者只要取得他人簡單的個人資料，冒認進入環聯系統內輸入，再回答數條簡單選擇題，即可閱覽他人的信貸報告，如此兒戲，令人嘩然，也讓人擔心市民的信貸資料輕易被濫用，成為市場公司或其他機構的搵錢工具。事件反映部份商業機構在保護敏感個人資料方面出現紕漏，急需改善。 按照正常做法，只有市民自己才可以查閱個人的信貸資料，以了解個人申請信貸時遇上的問題，作出糾正，要求刪除過時或不相關的資料；或當市民向銀行等機構申請信貸，接受申請機構為先了解申請人的背景，在取得申請人同意下，查閱其信貸記錄，以作決定，但通常只作一次取用。由於涉及個人財務記...
2018-11-30
沈拿於上月底晨課中以單車代步時逢意外，導致右髖部骨裂須接受手術。主診醫生本來預期他需要休息四至五個月才可康復，但只相隔一個月後，沈拿的傷勢竟大有進展，並已在剛周三復課操馬。沈拿表示已準備於下周一往診所再檢查，以了解康復進度，希望屆時可獲得醫生證明傷勢痊瘉，則其復出上陣的日子便會大大提前，但確實日期就仍要視乎個人狀態的進展而定。 沈拿又表示，吸收過今次意外及聽取醫生報告，自覺平日鍛煉過度，太刻意去造一一三磅，導致身體十分虛弱。所以現時已經適度減少每日的操練時間，同時開始練習對身體損耗較輕的瑜伽，稍後復出時，亦會將自己最輕造磅調高至一一六磅左右，希望到時會有更佳的狀態迎接復出，...
2018-11-30