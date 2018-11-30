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忙照顧患病愛妻 ﻿黃翊﻿﻿行街快吞麵包 ﻿

2018-11-30 列印
■相隔26年再出新碟嘅黃翊，近日忙四出宣傳。
■快閃行時裝店，無收穫走人。
■日前，黃翊帶兒子接太太出院。
■黃翊個唱上，克勤上台合唱力撐。
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　　51歲嘅歌手黃翊，等足30年，早排終於喺九展舉行「處男」演唱會，反應超好，主辦商更提出添食，計劃下年開part　2。近日，黃翊要宣傳新碟同時又要照顧患腎病嘅愛妻陳存正，日前下午，見佢現身中環ifc，快閃行完時裝店，即買個麵包邊行邊食醫肚，食無定時呀！陰功！　採訪 : 張詠森

　　早排，年到半百嘅美魔男黃翊在九展舉行處男個唱有群星力撐，除有舊愛黃寶欣上台助陣，連一齊拍過無線劇嘅李克勤都上台合唱，演出好成功。其妻早前因腎病暈倒，留院個多月後，日前亦已出院，月中牛一嘅黃翊話一家齊齊整整就係最佳生日禮物。

　　日前下午，黃翊獨自現身ifc，見佢在平民時裝店睇衫，匆匆兜咗個圈就行去超市嘅麵包舖買包醫肚。買完即刻大啖咬兩啖，似乎成日無嘢落肚喎！快食之後，再搭(車立)去取車開工，復出幕前無耐，為賺多啲錢養家，無得停呀！

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