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拍拖行善救雛妓 ﻿Toby﻿﻿讚男友有愛心﻿

2018-11-30 列印
■Toby（右2）和圈外男友（左2）感情好穩定，兩人常孖住做善事。
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　　失婚梁靖琪（Toby）最近事業、愛情兩得意，之前跟拍拖一年多的圈外男友Jon孖住到柬埔寨探訪曾被賣到妓寨的女孩。得到男友力撐的她決定以行動喚醒大眾關注善舉，並將於聖誕節推出慈善福袋，支持孩子重過新生。

　　此行梁靖琪印象難忘，憶述時不禁眼紅：「探訪咗一個禮拜左右，今次嘅情況好特別，因為佢哋喺安全屋已經有十年，但係從未有任何人入去幫手，今次我哋就幫佢哋油漆，陪小朋友唱歌、玩遊戲，之前聽過有啲兩歲嘅小朋友竟被父母出賣初夜，今次見到安全屋入面最細嘅小妹妹只得三歲，覺得好心痛，所以每晚我哋圍埋食飯討論時都忍唔住流淚，臨返港前亦好唔捨得，攬住男朋友係咁喊，希望以後一年去一次，幫到佢哋更多。」她又大讚男友有愛心，兩人用做善事來拍拖好特別。

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