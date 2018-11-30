﻿myTV SUPER緊貼韓國播人氣劇 張娜拉崔振赫《皇后的品格》值得追捧

由張娜拉、申成祿、崔振赫和申恩慶等主演的人氣韓劇《皇后的品格》，於上周四緊貼韓國9小時後在myTV SUPER點播，並逢周四、五以每日兩集上架。首星期劇情已非常緊湊，在韓國播出時更打低其他韓劇奪收視冠軍。一套唔夠喉，myTV SUPER將於下周二（4日）再緊貼韓國8小時後點播另一嶄新韓劇《舞動少女團》，講述一班熱愛體育舞蹈的高校女生追夢故事，韓劇迷慢慢煲啦！



《皇后的品格》以2018年和「君主立憲制」為背景，講述由張娜拉飾演的吳澀妮，立志成為音樂劇演員，但現實生活中她是導演們嫌棄的替補演員。有一次因為皇室與平民的會面，她認識了皇帝李赫(申成祿飾演)。之後因皇帝駕車撞死人後不顧而去，為了製造不在場證明，他藉機接近張娜拉，假裝是她的粉絲，兩人因此鬧出緋聞。



躍身做皇后



由申恩慶飾演的太后對皇兒申成祿有着病態的寵愛，甚至偷偷在他房間裝了隱藏的攝錄機監視他，結果看到皇兒與皇帝殿秘書組長閔宥拉(李伊利雅飾演)親熱，太后還被李伊利雅挑釁。太后討厭她勾引自己的兒子，故在申成祿欲公開自己和李伊利雅的關係時，她故意找來與兒子傳緋聞的張娜拉，搶先向大家表示兩人正在交往中，之後他們更結為夫婦，張娜拉無端端成為皇后。可惜婚後申成祿與李伊利雅仍糾纏不清，兩人更有激情場面。



用槍指向老公



由崔振赫飾演的羅王植，是個身材高大的莽夫，他對李伊利雅一片丹心。他在尋找母親的過程中，認識了張娜拉，並對她產生好感；同時發現申成祿是撞死母親的兇手，他急着要將真相公諸於世，卻遭到暗算，腦部中槍墮海。其後大步欖過的他為了報仇，勸說張娜拉不要相信任何人，並著她用槍指向申成祿，誓言要殺死他。張娜拉夾在兩男之中，究竟她最終能否覓得真愛？觀眾便要繼續追看。



再合作有默契



今次是張娜拉和崔振赫，繼2014年播出的《命中註定我愛你》後第二次合作，所以兩人在劇中都表現得很有默契，加上有申成祿和其他實力派演員，首周劇情快如過山車般緊張刺激，充滿各種陰謀和愛恨情仇。而精緻的韓服和宮廷場面固然有新鮮感，之後的爆破場景和穿插皇帝被挾持事件等會是劇集高潮，令人期待。



新劇即將上架



繼《皇后的品格》上架後，myTV SUPER即將為廣大觀眾送上另一套韓劇《舞動少女團》，並定於下周二（4日）緊貼韓國8小時後點播，逢星期二、三每日兩集上架。該劇由朴世婉、張東允和李周英主演，16集內容講述一班熱愛體育舞蹈的高校女生追夢的故事。曾演出韓劇《鬼怪》和《陽光先生》的朴世婉和張東允，是繼《學校2017》後再度合作，一定有唔少火花；而朴世婉、李周英亦會有不少對手戲。值得一提的是，由車太鉉和裴斗娜主演的《離婚萬歲》已全套上架，觀眾可到myTV SUPER重溫。



撰文：李佩儀



