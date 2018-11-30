《東周刊》搶先爆 ﻿張栢芝驚傳本月25日誕第三胎﻿

據《東周刊》社交網專頁昨日下午率先披露，神隱數月的38歲張栢芝已於本月25日，在養和醫院順利誕下第三胎。其母戴莎莉昨日現身醫院探望，被傳媒追訪時慌張閃避。本報記者



張栢芝○六年與謝霆鋒結婚後，先後誕下長子Lucas和幼子Quintus，惟婚姻僅維持五年，於一一年離婚後，兩子現年已11歲及8歲；去年曾傳栢芝打算與何孟懷到法國結婚，她當時透過工作室否認傳聞。



《東周刊》社交網專頁昨日下午率先報道，栢芝被指已於本月25日秘密誕下第三胎，記者在養和拍到栢芝媽步出醫院，她見到記者即驚慌地掩面避鏡頭，被問到是否栢芝生BB所以來探望，她語帶慌張地澄清：「唔係，只係睇病。」栢芝今次為生第三胎全面閉關，對上一次於5月在上海出席活動，當時穿鬆身裙已見肚凸凸，面頰與身形較前圓潤，孕味頗濃，之後未再出席公開活動。



今年2月，栢芝曾在社交網站分享與可愛小女孩合照並留言：「二○一八年之前必定要生出BB來，this is my goal！」到7月，栢芝再留言：「努力生個妹妹先」！而在3月就驚傳栢芝結識年約60歲、投資連鎖飲食集團的新加坡上市公司富豪，而栢芝第三胎的生父疑是這位新歡！



霆鋒昨日出席完活動後，記者追問他前妻傳誕第三胎消息，他聞言後禮貌表示：「唔答喇！」另外，承認與栢芝少聯絡的謝賢，昨日聞前新抱再誕B的消息即笑言：「有聽聞，喜事當然祝福，未知真定假，你哋（指記者）求證吓。」栢芝的好友區永權昨日聞訊則驚訝道：「嘩，係咩？我唔知，我哋好耐無聯絡。」另一位栢芝好友劉美娟也表示：「好耐無見，唔知。」



