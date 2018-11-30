﻿人氣最強 「隨變．火鍋」銅鑼灣店開張 黃柏高捧場談美食 Jeana恨攞折扣卡

城中名人紅星熱捧的最強人氣「隨變．火鍋」雞煲、燒烤、乾鍋系列銅鑼灣店，前晚隆重舉行開張慶典，天大面子邀得何柱國、向華強伉儷及黃柏高（Paco）等擔任剪綵嘉賓。該店位於銅鑼灣心臟地段、登龍街V Point大廈23樓，位置極佳。出名識飲識食的Paco大讚店內各樣佳餚，尤其雞煲對於愛吃辣的人來說更加是享負盛名！



貴為城中人氣最強的火鍋名店，「隨變．火鍋」銅鑼灣店前晚的開張慶典，天大面子邀得何柱國、向華強與太太陳嵐、黃柏高（Paco）等擔任剪綵嘉賓，名人、紅星紛至捧場，認真有面子；現場更有醒獅助興，氣氛熱鬧。



黃柏高（Paco）前晚表示，打邊爐跟雞煲都是他喜愛的美食，經常到「隨變．火鍋」的灣仔店，喬遷到銅鑼灣的舖面更大更靚，是次除了到場支持外，更是為了未來宴客做準備，他笑笑說：「對於鍾意食辣嘅人，『隨變．火鍋』一早已經好有名。雞夠滑又入味，再配埋酒，真係一流！」



籌備明年開拍《殺破狼3》



談到可會到「隨變．火鍋」取景拍攝本報專欄「PACO名人會」的訪問？黃柏高說：「梗係會啦！」談到無線台慶頒獎禮下月舉行，選情激烈，可會邀請眾準視帝、視后及其他獲提名者做訪問？他說：「都會！我哋好廣泛，電視、電影、音樂方面嘅嘉賓都會邀請嘅。」



談到電影工作方面，黃柏高透露，《殺破狼3》正在籌備中，希望明年可開拍。《殺破狼》首兩集叫好叫座，拍攝第三集可會有壓力？他說：「無！壓力即係動力，只會令我愈做愈好！」他坦言因未有劇本，故未能透露心目中的角色人選。問到心目中可會特定的男、女演員來撰寫？黃柏高說：「唔會咁做！導演嘅要求好高！諗緊係外國演員，不論人物、投資成本和拍攝地點都會更好。」



Jeana美食當前難忍口



到賀紅星的何佩瑜（Jeana）則透露，一頭短髮是為了準備演出新片，談到吃的話題時，Jeana說自己是北方人，因此非常喜愛食辣，每每打邊爐食雞煲都可以由頭食到尾！她笑說：「如果老闆畀折扣卡我，我一個禮拜會嚟3日！」提到惹味美食當前難忍口之下，可會怕吃多了會影響身段？Jeana笑說：「好彩我係鍾意食白肉！」她亦透露，參演的電影剛剛煞科，現在有一小段時間稍作休息，她說：「O依家要還『飯債』。拍攝期間想專注一啲，朋友約食飯都推晒！」



問到如何度過下月的聖誕節，Jeana透露在聖誕期間她已再度投入拍攝工作，笑言會準備聖誕飾物，送給同片演員及幕後人員，一起歡度佳節。



本報記者