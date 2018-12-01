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來港谷新戲三日 徐若瑄心繫愛子

2018-12-01 列印
■徐若瑄（左）與導演莊絢維現身宣傳活動。
■徐若瑄本想帶囝囝來港，但因為太忙所以打消念頭。
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　　徐若瑄昨日現身主演的電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》宣傳活動，對有傳她為接此片自願減片酬，徐若瑄否認此說：「做演員會為角色爭取，難得遇上一個反差大的角色，是一個緣份。」

　　徐若瑄透露有七年沒在港出席公開活動，此行逗留三日，因為很不捨得離開兒子，她表示本來也想帶兒子來，但因有太多宣傳工作，實在不方便。徐若瑄強調都很想來港拍戲，但兒子只有三歲，自己正在學習如何做媽咪，並享受這個過程。

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