徐若瑄透露有七年沒在港出席公開活動，此行逗留三日，因為很不捨得離開兒子，她表示本來也想帶兒子來，但因有太多宣傳工作，實在不方便。徐若瑄強調都很想來港拍戲，但兒子只有三歲，自己正在學習如何做媽咪，並享受這個過程。
來港谷新戲三日 徐若瑄心繫愛子
徐若瑄透露有七年沒在港出席公開活動，此行逗留三日，因為很不捨得離開兒子，她表示本來也想帶兒子來，但因有太多宣傳工作，實在不方便。徐若瑄強調都很想來港拍戲，但兒子只有三歲，自己正在學習如何做媽咪，並享受這個過程。
返工遇死神 三人拋出車 狂巴勁撼死火的 5死32傷
青衣長青公路昨凌晨發生旅遊巴生死時速恐怖車禍。滿載國泰員工的旅巴，司機疑未為意一輛已亮起死火燈、停在路中的故障的士，沒有煞車減速，旅巴追撞僅停下四十秒的的士，再衝前逾百米撼石壆始停下。旅巴司機及三名乘...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
遭免政協常委職務 釋學誠和尚涉性醜聞
中共全國政協常務委員、民族和宗教委員會副主任釋學誠被免職。這是釋學誠性侵醜聞被曝光後，第二次失去重要職務。今年八月他被告發性醜聞，資金流向不明等問題，已失去兩院主持等職務。免職原因未公佈，但新華社報道則明確寫明「涉嫌性侵」。 新華社報道，政協第十三屆全國委員會常務委員會第四次會議昨在北京閉幕，會議表決決定，免去釋學誠民族和宗教委員會副主任職務，接受其請辭第十三屆全國政協常委、委員。而報道的標題則明確寫出「涉嫌性侵」。 現年五十二歲的釋學誠，於一九八二年在福建莆田廣化寺落髮為僧，二十三歲時，他成為最年輕的名寺方丈，二○○八年，釋學誠當選全國政協常委；二○一五年，出任中國佛教協...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
極罕月球石 670萬拍出
近半世紀前帶回地球的三塊月球石，前日在紐約拍賣，結果以八十五萬五千美元（約六百六十七萬八千港元）高價成交，買家是一位美國收藏家。 這三塊月球石的大小，由一乘一毫米到二乘二毫米，於一九七○年由當時的蘇聯「月球16號任務」（Luna-16 Mission）的無人太空船採集。「月球16號」當年九月降落月球，在月表鑽出三十五厘米孔洞，採集樣本後安全返回地球。它們在一九九三年蘇富比俄羅斯太空歷史銷售中，以四十四萬二千五百美元（三百四十五萬六千港元）賣出，現在由當時的同樣為美國人的買家出售，價格翻近一倍。 它們是僅知有記錄的私人收藏月球石樣本，原為前蘇聯太空計劃負責人科羅廖夫（Serg...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
珀爵開放現樓示範屋
洋房新盤近期成為市場一大焦點，其中由遠東發展，位於元朗丹桂村里的現樓項目珀爵，提供24幢洋房，已上載樓書，即日起更開放示範單位，料短期內推出單位招標。 遠東發展營業及市務總監（香港）陳富強表示...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
市場料特習會有好消息 港股終止連跌六月頹勢
20國集團峰會舉行在即，特朗普暗示已非常接近與中國達成貿易協議，亦有傳美國或暫緩對華加徵關稅至明年春季，休兵數月，帶動中港股市靠穩。恒指昨日反覆收升55點，報26506，全周累升579點，全月亦反彈1527點或6.11%，結束連跌6個月的頹勢，在經歷完36年來最長跌市後，11月港股成為環球表現最好的市場。 中美兩國領導人周六在阿根廷會面前夕，恒指高開55點，跟着走勢反覆，曾跌54點，見26396，是全日最低點；之後一度抽上232點，升至26683，為全日高位。 不過，市場觀望本周末「習特會」談判結果，尾市有回吐，恒指升幅收窄，收報26506，升55點或0.21%；國...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
費蘭尼報答狂人 孤忠救「魔」
曼聯中場費蘭尼經歷後費格遜年代三任領隊，今夏和會方減薪續約後，繼續成為主帥摩連奴得力臣子。即使這位三朝元老踢法粗枝大葉，但今晚英超勢力助紅魔作客擊敗修咸頓，客勝可捧。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 費蘭尼算不上頂級球星，但風格簡單直接、頂上功夫有攻有守，一三年獲恩師莫耶斯帶到奧脫福，之後在雲加爾及摩連奴旗下都深受重用，屬後費格遜時代中、前場唯一的三朝元老。為了繼續仕奉紅魔，他今夏還願把廿五萬鎊周薪至十萬鎊（約九十九萬港元）續約。 今季，費蘭尼利用個人身高優勢轟炸對手，不時以後備殺手姿態助球隊取勝，如上仗歐聯主場鬥年青人完場前攻入絕殺球，助曼聯險勝1:0。帶...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
秋冬潮袋 佳節激減
踏入12月，接連收到年底多個派對邀請，普天同慶的日子，當然要為自己好好打扮一番，盛裝赴會。潮牌Select Shop Twist亦推出減價優惠，多款精選潮袋會以低至三折發售，定是派對裝備的好選擇。 今...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
食拉麵啜爆「前世情人」 甄子丹愛妻初搭電車母子情深
宇宙最強甄子丹月前抽空陪老婆汪詩詩飛去非洲肯雅睇動物大遷徙，再往毛里求斯二人世界，之後又飛咗去外地開工。湊仔大任就交畀「萬能愛妻」啦！日前下午，見甄太湊10歲孻仔James(甄濟嘉)去大坑食拉麵，兩母...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——野味
在南非為年初二的旅行團尋找餐廳的時候，聽說當地有一種被中國人起名的「百獸宴」，馬上耍手擰頭。 「百獸宴」，顧名思義就是吃非洲野味。據說是烤各種各樣的動物肉，侍應為食客端上烤肉的時候會逐一介紹，這是斑馬，這是水牛，這是羚牛，這是羚羊，這是鱷魚，大概如此，食客都變了獅子和土狗了。 這就自然想起廣西人。 廣西人是中國人裏最喜歡吃野味的，你去廣西，當地人請你吃飯，一煲湯裏，又是蛇又是蜥蜴，東西愈撈愈多，外地人往往大驚失色。有一次去桂林，從飛機場出來往市區走，經過一個貌似動物園的地方，司機告訴我，說裏面是有動物看，也有野味吃。 我小時候在南寧短暫生活過，印像最深的是當地的菜市場，從雞...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——安國倫夫人昨發表聲明
馬會昨日代表安國倫夫人發出聲明，對外界講述安國倫及其家人之近況，其聲明如下： 首先，我們感謝各界對安國倫的關心和支持。為免各界對安國倫的狀況有所誤解，謹此作出公布。 各位已知悉安國倫於十一月二十五日星期日在香港沙田馬場被座騎拋下，他其後一直保持清醒。他目前仍在香港威爾斯親王醫院深切治療部留醫，情況嚴重但穩定。他的傷勢嚴重程度仍有待進一步確定，所幸的是，他的神經系統未有受到損傷。 在此期間，懇請各界給予我們私人空間、尊重和耐心。一俟有最新消息，我們會再作公布。畢竟我們以安國倫的健康為首，而靜心休養對他來說是最重要的事。我們明白，各界人士將於下星期香港國際賽事周來到香港，但在此...
2018-12-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6