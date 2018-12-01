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盧海鵬「通波仔」留醫一晚出院

2018-12-01 列印
■鵬哥（右）與炳哥都認為，身體健康最重要。
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　　盧海鵬與譚炳文等昨日出席一公開活動時，談到早前因心臟血管阻塞，獲杜琪峯及戚美珍陪同入醫院接受「通波仔」手術，鵬哥笑言「做完手術都唔知做完」，並透露手術後留醫一晚便出院，他未「通波仔」前就因糖尿病已要戒口。

　　譚炳文則自爆曾做11小時心臟搭橋手術，他說：「O依家兩個半月覆診一次，暫時都冇事。」手持拐杖的他表示：「腰部神經線被軟骨刺住，隻腳無力，行路會痛，可以做手術，但風險大，我都80幾，決定唔做手術。」

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