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龔嘉欣《殺手》打戲傷腳縫三針

2018-12-01 列印
■龔嘉欣在《殺手》中有連場打戲。
■龔嘉欣上載的照片看到她腳上的傷口好深！
■龔嘉欣今晚有份爭奪「終極美女廚神」寶座。
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　　龔嘉欣昨日在社交網上載腳上一道很深傷痕的照片，並透露縫了三針，據知，她現在正趕拍TVB劇《殺手》，劇中她飾演殺手角色，有連場打戲，之前她已頻頻受傷，曾貼過背部貼滿膠布的照片上社交網。

　　另外，嘉欣、黃智雯、麥美恩、蝦頭、張曦雯及麥明詩將於《美女廚房》中爭奪「終極美女廚神」的場面，將會在今晚的節目中曝光，當中出現了劣食，令幾位主持大跌眼鏡！麥明詩被主持人阿Bob取笑做出來的龍蝦湯，好似放了很耐的偈油，又被袁偉豪發現她炸肉丸時，燒燶幾隻鑊；反而麥美恩獲阿Bob大讚煮嘢食嘅時候好吸引；張曦雯更得到評判一致認為菜式近乎完美；還有黃智雯炮製「嫁得出的菜式」，以及龔嘉欣希望將來煮給男人食的「豆腐火腩」。

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