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李嘉欣帶仔體驗劏房 鍾楚紅不敢約發哥行山

2018-12-01 列印
■鍾楚紅呻在港難買有機蔬果。
■李嘉欣和倫永亮齊出席慈善音樂會。
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　　鍾楚紅（紅姑）前晚參與一晚宴時，透露下月聖誕節會跟家人望彌撒平靜歡度。提到有報道指她在名店15分鐘已買得滿載而歸，紅姑稱都是有目標才購物，平日是買餸多，因喜歡有機蔬果，但很多時香港買到的不多，每次要向海外網購，所以希望政府能補貼香港農民，善用荒廢農地種植。

　　問到有否約過周潤發行山？她表示未約過，因對方是高級組又很Fit，自己不敢挑戰，不過跟對方一起行山應該很安全，事關有全港的人做他的保鏢。另外，李嘉欣前晚與倫永亮出席慈善音樂會時，直言希望兒子將來做生意，她曾帶兒子到劏房體驗，希望他自小知道不可浪費及自己很幸運！

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