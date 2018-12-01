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﻿古仔「叱咤」與陳奕迅爭獎

2018-12-01 列印
■多年冇新歌的古仔，一有歌即打入五強。
■古仔和謝安琪早前為新歌拍MV。
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　　商台的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》我最喜愛的男歌手、女歌手及組合首輪投票昨日於正午結束，順利選出這3項最後五強。入圍男歌手為古天樂、周國賢、陳柏宇、陳奕迅和張敬軒；女歌手為Gin Lee（李幸倪）、容祖兒、衛蘭、盧凱彤與謝安琪；組合則是Dear Jane、MIRROR、Robynn & Kendy、RubberBand及Supper Moment。

　　古仔擊敗謝霆鋒、胡鴻鈞等躋身男歌手五強，他於2000年至2004年出過4張唱片，之後就話不再做歌手，只為廣告和張國榮60歲冥壽再開過金口，至最近跟謝安琪合唱《（一個男人）一個女人和浴室》，還拍了MV，但仍堅拒唱現場，不過依然順利打入五強，有望跟陳奕迅爭獎。女歌手方面，入圍十強的楊千嬅、何韻詩未能順利進入五強，今年8月離世的盧凱彤就入圍。另外，剛成立未夠一個月的男團MIRROR即打入五強跟一眾前輩比拼，氣勢銳不可當。
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