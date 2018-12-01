﻿食拉麵啜爆「前世情人」 甄子丹愛妻初搭電車母子情深

宇宙最強甄子丹月前抽空陪老婆汪詩詩飛去非洲肯雅睇動物大遷徙，再往毛里求斯二人世界，之後又飛咗去外地開工。湊仔大任就交畀「萬能愛妻」啦！日前下午，見甄太湊10歲孻仔James(甄濟嘉)去大坑食拉麵，兩母子不時攬攬又錫嘴仔，好鬼sweet。平日有七人車管接管送，當日詩詩就選擇同阿囝「自由行」，貼地搭電車落銅鑼灣，但兩母子居然走到車頭上車，似乎係第一次搭「叮叮」，然後往上層開心自拍遊車河。



55歲嘅「愛妻號」子丹和年輕18年嘅愛妻汪詩詩，結婚15年仍甜蜜滿瀉，兩人育有14歲大女Jasmine(濟如)和10歲幼子James，被甄太教到文武雙全，全無公子公主病！早排，子丹飛咗去新西蘭約成個月拍迪士尼片《花木蘭》，仲喺片場同素顏鞏俐興奮合影。日前人夫拍完臨返港，又與惺惺相惜嘅李連杰自拍。



老公努力吸金，詩詩亦好enjoy湊仔。日前下午1時許，淡妝詩詩同阿仔上演「港版媽媽去哪兒」。二人先去大坑歎拉麵，兩母子並排坐食得好滋味，食飽飽抹完嘴仔，星媽當阿仔BB咁湊，好溫馨錫錫「前世情人」，再冧笑望實兒子，甜在心頭。之後，小王子拎住罐汽水跟黑超母親步出，星媽搭住兒子膊頭散步行往維園對開等電車。當「叮叮」埋站後，詩詩兩母子竟走到車頭上車，被司機提醒後，詩詩尷尬笑笑再帶兒子由後門上車，然後揀正頭排坐，方便睇風景，又溫馨自拍遊車河。



「港版媽媽去哪兒」



話咁快兩個站，詩詩同阿仔攬到實落車再行百貨公司。第一站當然係以小王子行先，詩詩帶兒子去買鞋，連試4對鞋，最後James試咗對有轆嘅「暴走鞋」，兒子勁滿足，媽咪即識做畀錢，James仲即買即着，不時喺媽咪面前滑行，O氹到詩詩猛咁冧笑。其後，星媽再睇吓廚具，無收穫就齊齊行去世貿中心，買多盒cake才由七人車接載回家。



採訪 : 張詠森、梁志明



