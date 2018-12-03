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﻿綵排飛車受傷 薛世恆入院辭演《東華》

2018-12-03 列印
■薛世恆日前為《東華》綵排越野飛車環節。
■Daniel宣佈左腳受傷要辭演。資料圖片
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        薛世恆（Daniel）近日為籌款節目《歡樂滿東華》綵排越野飛車環節，昨日他在社交網上載受傷照片，他表示要休養兩個月，故要辭演《東華》。

        Daniel 昨日上載的照片中，他手握枴杖，手上還有醫院病人條碼帶，看到傷勢不輕，他並留言指自己受傷了。他解釋早前找專業教練練習時不小心弄傷左腳，由於要休息兩個月，所以要辭演《東華》。

　　另外，楊盼盼前晚為4位應屆港姐陳曉華、鄧卓殷、李芷晴及陳苑澄表演《東華》的「繩上操」項目擔任指導，由於4位港姐均有舞蹈或瑜伽底子，加上又勤於練習，故對她們的表現感滿意。
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