  • 2018年12月3日 星期一
  • 25º
  • 73%
熱門： 朱凱迪中美貿易戰季候風張栢芝跳車

日報新聞 > 娛樂

隨員稱不可拍照 ﻿齋藤飛鳥﻿﻿機場欲拒還迎﻿

2018-12-03 列印
■齋藤飛鳥幾經擾攘才企定定讓記者拍照。
■齋藤步出閘口時，身邊工作人員阻止記者拍照。
Previous Next

　　在日本版《那些年，我們一起追的女孩》中飾演「沈佳宜」、乃木坂46成員齋藤飛鳥昨日來港宣傳新片，現場約有二、三十位粉絲來接機，當記者要求拍照時，身邊工作人員拒絕，更發生推撞場面。

　　日本女團乃木坂46成員齋藤飛鳥昨日來港，準備為其主演的日版《那些年，我們一起追的女孩》進行兩日一夜的宣傳，齋藤所乘搭的航班於4點40分抵達，惟她至6點半才步出機場閘口，現場有二、三十位粉絲來接機，當記者上前拍照時，身邊工作人員強調不可影相，其間更發生推撞，擾攘一輪齋藤飛鳥才企定定讓記者拍照。當記者問到這麼遲才步出閘口，是否因要化妝，齋藤聽了翻譯的提問卻未有回答。

　　而齋藤來港前跟一眾成員於上海舉行演唱會，由於成員之一的西野七瀨明年2月24日便正式離隊，故粉絲於音樂上「送別」偶像。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd