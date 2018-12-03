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馬明物色聖誕禮物冧心穎

2018-12-03 列印
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　　馬國明（見圖）昨日出席活動時主動澄清日前接受訪問，指參與《萬千星輝頒獎禮》覺得自己似領跑員，並非意思指帶領大家，只是享受過程，對於得獎與否無所謂。他說：「我唔係話佢哋好渣，驚袁偉豪唔開心，但同佢好熟，亦是我好欣賞的演員。」馬明又透露正物色聖誕禮物給女友黃心穎，但覺得好難揀。記者提議不如送戒指，他說：「好貴呀！嚴重咗少少。（想賺幾多先求婚？）timing問題，未傾到呢啲。」

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