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《美女廚房》名落孫山 蕭正楠封翠如做女神

2018-12-03 列印
■一眾《美女廚房》台前幕後約埋睇最後一集。
■張振朗（左）望同阿蕭（右）和阿Bob齊拍旅遊節目。
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　　蕭正楠、林盛斌（Bob）和張振朗相約飯局，與台前幕後一齊收看最後一集《美女廚房》，節目邀請了6位最高分數的美女廚神再對決，最後由張曦雯勝出成為終極美女廚神。Bob指張曦雯是實至名歸；阿蕭戲言捱了19集，終於有一集歎番吓，他指麥明詩衣著好性感，不過他們很正直沒因而加分。說到黃翠如會否是阿蕭心目中的終極美女廚神？他笑笑口說不用多講，全港市民都知道，更重提翠如上節目，沒拿高分數，兩位嘉賓評判吳卓羲和及黃宗澤食到好嬲，要他出手按住兩人怒火，才保護到他的女人，雖然翠如不是他心目中的美女廚神，但是他心目中的女神。

　　張振朗因拍劇未能主持最後幾集節目，他稱忙於拍劇度不到期，他好羨慕阿蕭與姚子羚、胡定欣及曹永廉去旅行，希望3位主持拍旅遊節目。Bob說今年台慶頒獎禮《美女廚房》節目有3個提名，但對手都好強，有機會到現場已感榮幸。

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