  • 2018年12月3日 星期一
  • 25º
  • 73%
熱門： 朱凱迪中美貿易戰季候風張栢芝跳車

日報新聞 > 娛樂

被指上圍升Cup孕味濃 香香：適當時候公佈好消息

2018-12-03 列印
■香香身形圓潤了不少，她坦言現時正努力「造人」中。
■被指肚凸凸的香香與區永權出席活動。
Previous Next

　　岑麗香前年與任職金融界的Jousha結婚後一直努力造人，為此更不再續約無線兼減產，香香昨日以低胸短裙襯3吋高跟鞋現身活動，一向身形瘦削的她圓潤不少，上圍升Cup之餘更肚凸凸，散發濃濃孕味，問到是否可恭喜她時？香香笑說：「只是條裙多泡泡嘢，我們努力中，給我少少時間。」

　　講到大會送她一張以她和老公強強樣子合成的BB照，她感謝大會的祝福，問她想生仔定女？她說：「到時再算，點都是一種祝福。（會有壓力嗎？）這一刻有一點，最重要是調理身體，有好消息的話，會在適當時候會公佈。」

　　另外，活動司儀區永權被問到有傳張栢芝為新加坡富豪產子一事，他表示從新聞知道，覺得少少驚訝，但不知是真是假，他沒有問過栢芝，指應該由當事人去講。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd