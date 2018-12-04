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亞姐韓國外景 林孜沫自爆醉酒斷片捱鬧

2018-12-04 列印
■香港區冠軍梁雪瑤擺出港女可愛甫士留倩影。
■左起：楊鈺、楊可欣、林孜沫、張右雨及梁雪瑤大談飲酒趣事。
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　　《2018亞洲小姐總決賽》一眾候選亞姐昨日繼續韓國外景行程，早上冒住嚴寒及天雨參觀當地的啤酒廠。澳洲代表楊可欣自言酒量不錯，之前曾在新加坡讀書認識了一些來自韓國的同學，所以學懂飲燒酒混啤酒，通常飲酒便會睡覺，笑言不會生事，但為了選美要減肥，現在戒酒。至於香港賽區季軍林孜沫自爆曾經飲醉「斷片」，第二朝起身才發現自己冇沖涼同換衫，被媽媽狠狠責罵一頓。

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