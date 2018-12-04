  • 2018年12月4日 星期二
  • 25º
  • 76%
熱門： 許曉暉翠華大廈朱凱迪張栢芝中美貿易戰

日報新聞 > 娛樂

阿嬌分享異地戀心得

2018-12-04 列印
■有未婚夫愛錫，阿嬌更明艷照人。
Previous Next

　　鍾欣潼（阿嬌）為本月20日在香港舉行婚宴積極修身，同時忙於籌備月中推出國語專輯，阿嬌坦言感恩，因為主打情歌《聽說的幸福》作曲、作詞人汪蘇瀧寫得好好，真的為她度身訂造。MV描述一對情人相處點滴，阿嬌跟另一半是異地戀，所以MV情節交代二人相處時光，包括為另一半執行李、夜晚煲電話粥等，阿嬌聯想跟賴弘國做過同類事情，她表示：「好多時我們各自分開工作，要維繫有難度，我們好着重分享自己生活，不要被遠距離影響到這段關係。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd