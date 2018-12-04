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﻿苦練芭蕾舞惜柔軟度不足 劉心悠為拉筋痛到喊

2018-12-04 列印
■劉心悠為芭蕾舞表演努力排練，因認為舞台是一個神聖的地方。
■心悠曾因為拉筋痛到大哭。
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  劉心悠獲代言之護膚品牌邀請粉墨登場在芭蕾舞《胡桃夾子》中友情客串全新角色－星光仙子，為迎接本月14日的首演，心悠每日努力拉筋最少6小時，拉到可以做出一字馬為止，一度拉筋拉到痛哭，她說：「雖然我有做運動，有瑜伽底子，但柔軟度依然不足以應付芭蕾舞的柔美動作，每次拉筋的動作都好像令肌肉撕裂一樣，是非常痛，痛到淚水不由自主地流下，導師以為我接受不了，想停止幫我壓腿，但我覺得我可以捱到，不停叫他繼續。」

  心悠為了演出不惜推掉多部電視劇和電影的工作，專心留港練習，心悠說：「在我心目中舞台是一個非常神聖的地方，如果不能完美呈現，即是對觀眾的不尊重。」
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