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﻿栢芝傳產子後首度曝光

2018-12-04 列印
■盛傳剛產子的栢芝（後﹚前日現身深灣遊艇會。網上圖片
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  張栢芝日前盛傳秘密在養和醫院誕下第三胎，然而栢芝未有回應傳聞，其經理人Emily亦表示無回應，令傳聞甚囂塵上。直至前日，栢芝被目睹帶細仔Quintus到深灣遊艇會享受家庭樂，傳聞秘密生仔一星期後終於現身！

  飲食作家KOL「玻璃朱」朱庭萱前日在社交網上載栢芝和囝囝Quintus的合照，並留言：「今日小朋友遊樂日又撞到好姊妹Ceci，Quintus愈來愈高大靚仔呀！」合照上的栢芝雖然戴上黑超，又以長髮遮面，但兩頰明顯比之前飽滿圓潤，身上紅色樽領針織長袖衫，似為免受風吹。朱庭萱透露與栢芝已有一段時間沒見面，當日見她穿鬆身衫但不覺得她似剛生完小朋友。
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