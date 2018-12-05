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阿倫趕返港賀阿叻68歲牛一

2018-12-05 列印
■彭健新、鍾鎮濤、范姜、李克勤等同壽星公阿叻擦一餐賀壽。
■房祖名生日，謝霆鋒、陳柏霖、蕭敬騰等鬥Chok搶鏡頭。
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　　前日是陳百祥（阿叻）的68歲生日，獲一班好友彭健新、鍾鎮濤、陳友、李克勤和太太盧淑儀等賀壽，剛在新加坡開完騷的譚詠麟（阿倫）特地趕回來參加，阿叻老婆黃杏秀及胞弟陳百燊亦是席上客。年年25歲的阿倫更與健仔黐了假鬚去賀壽，好搞笑。

　　另外，近年甚少公開露面的房祖名亦是同日的壽星，老友謝霆鋒、陳柏霖、蕭敬騰等為他36歲慶生，出名「Chok爆」的霆鋒笑逐顏開，反而陳柏霖比他「Chok」得更犀利，認真少見。

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