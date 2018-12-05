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連詩雅唔介意降呢做師妹

2018-12-05 列印
■連詩雅（中）加盟，獲師姐菊梓喬、吳若希力撐。
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　　身穿火紅Deep V裙的連詩雅（Shiga）加盟星夢娛樂，昨日進行加盟儀式，獲老闆何哲圖率師兄妹吳若希、菊梓喬、何雁詩等「列隊」歡迎，Shiga形容似足自己結婚、展開人生新一頁，心情非常緊張，更表示唔介意由師姐做番「細路女」，因為她從來冇諗過做「一姐」。她說：「呢個世代都冇乜（一姐）呢啲嘢。（公司咁多女歌手會爭寵？）係百花齊放，每個人路線都唔一樣。」

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